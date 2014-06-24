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Dünya

Japon siyasetçi, cinsiyetçi sözleri için eğilerek özür diledi

Japon siyasetçi Akihiro Suzuki'nin mevkidaşı Ayaka Şiomura'ya cinsiyetçi söylemde bulunması tartışmaya yol açtı

24 Haziran 2014 15:11

18 Haziran Çarşamba günü Japonya'da Meclis toplantısında konuşan Ayaka Şiomura'ya "Acele et ve artık evlen" sözleriyle saldırıda bulunan siyasetçi Akihiro Suzuki, Şiomura'dan özür diledi.

Sözlü saldırı sırasında Şiomura annelere destek için alınması gereken tedbirleri anlatıyordu.

Suzuki'nin sözleri Japon kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Olay sırasında Meclis'te bulunan bazı tanıklar Suzuki'nin "Sen bebek sahibi olamıyor musun?" dediğini de iddia ettiler ancak Suzuki bu iddiaları reddetti.

Hükümetteki Liberal Demokrat Parti vekillerinden Suzuki, gazetecilerin önünde Şiomura'dan eğilerek özür diledi ve "Kendisine hakaret etme niyeti olmadığını" söyledi.

Suzuki özrüne şu sözlerle devam etti:

"Bazı kadınlar evlenmek istediği halde evlenemiyor, çocuk sahibi olmak istediği halde olamıyor. Bu insanları düşünmeksizin konuştum. Böyle bir sorun çıkardığım için samimiyetle özür dilerim."

Şiomura, özrrü olumlu bulduğunu ancak Suzuki'nin bunun için biraz geç kaldığı yorumunda bulundu.

Japonya'nın önde gelen bazı isimleriyse, Şiomura'nın bu sözleri hak ettiğini çünkü kendisinin hala bekar olduğunu söylediler. Bu yorumları yapan kişilerin arasında siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenler de bulunuyor.

Japon hükümeti kadınların iş hayatına katılımını artırmak için bazı projeler açıklamaya hazırlanıyor. Japonya'daki kadınların işe katılım oranı oldukça düşük. Hatta ülke, bu konuda gelişmiş ülkeler arasında son sırada yer alıyor.

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