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Ekonomi

Japon Sharp lisans anlaşması için Vestel ile görüşüyor

Japon elektronik devi Sharp Avrupa pazarından çekilmek için Tayvan ve Türk firmalarıyla görüşmeler yapıyor

04 Temmuz 2014 13:30

Avrupa pazarında sıkıntılar yaşayan Japon elektronik devi Sharp Avrupa'da üretim ve satış lisansı için Türk ve Tayvan firmalarıyla görüşmeler yapıyor. Lisans verme yoluyla Avrupa pazarındaki üretim ve satıştan çıkmak isteyen Sharp'ın görüştüğü firmalar arasında Vestel de var.

Japon elektronik devi Sharp Avrupa pazarından çekilmek için Tayvan ve Türk firmalarıyla görüşmeler yapıyor. Reuters'te yer alan habere göre Sharp, şirkete yüksek maliyet yaratan Avrupa'daki üretim ve satış faaliyetlerini lisans anlaşması yoluyla başka şirketlere devretmeye hazırlanıyor.

Sharp'ın bunun için görüştüğü firmalardan biri de Vestel. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre Sharp Vestel ile birlikte Tayvanlı TPV Technology ile de görüşüyor. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor.

Sharp'ın Tayvanlı TPV ile LCD televizyon Vestel ile ise beyaz eşya satışı için görüştüğü belirtildi.

Sharp'ın Avrupa pazarında sıkıntı çektiği uzun zamandır biliniyordu. Son bilançosuna yıllık 5.34 milyar dolar zarar yazan şirket Avrupa operasyonlarında maliyetleri kısmak için yeniden yapılanma planlarının olduğunu açıklamıştı. 

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