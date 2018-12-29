Japon samuray kılıcı nasıl üretiliyor?

Japonya'da samurayların kullandığı kılıçların geleneksel imalat tarzı önemli kimya bilgisi içeriyor. Bu bilginin Japon uzay programına katkısı olabileceği belirtiliyor.

Katana kılıcı olarak da bilinen bu kılıçları, eski Japonya'da soylu asker sınıfını oluşturan samuraylar kullanıyordu. Bu kılıçlar bugün sertifikalı zanaatkarlar tarafından yüzyıllara dayanan geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Bilim insanları, bu çelik tasarımlarının gelecekte uzay madenciliği yapacak uzay araçlarının üretiminde kullanılması ihtimali üzerinde çalışıyor. Uzay madenciliği, göktaşlarından maden çıkarılmasını öngörüyor.

İşte fotoğraflarla katana kılıçlarının imalat süreci…

Kılıçların üretiminde Japon tarzı tamahagane çeliği kullanılıyor.

Bu çeliği elde etmek için 'demir kumları' günler boyunca eritilip tüm yabancı maddelerden arındırılıyor.





Eritme sırasında yüzde bir kadar kömür tozu katılıyor. Böylece kılıcın bıçağı maksimum dayanıklılığa sahip oluyor.

Bıçak daha sonra killi çamurla kaplanıyor. Keskin olan tarafa daha ince, kalın tarafa ise daha kalın bir tabaka halinde sürülen kil sayesinde, tav fırınına sürüldüğünde kılıcın ısı dağılımı farklılaşıyor.

Kılıç birçok kez ısıtılıp suya tutuluyor. Böylece çeliğin moleküler yapısı değiştiriliyor.

Fırınlanmadan önce sürülen kil sayesinde kılıcın farklı bölgeleri farklı kristal yapılara sahip oluyor, keskin ucu daha sert bir hal alıyor.

Farklı yoğunluk ayrıca kılıcın belli bir kavis almasına neden oluyor.

Bu işlemlerin birkaç kez tekrarlanması nedeniyle her kılıcın yapımı bir ay gibi uzun bir zaman alabiliyor.





Kılıcın daha sert (ama daha kırılgan) çelikten oluşan keskin kenarının daha yumuşak (ve daha esnek) kalın kenarla birleştiği orta kısmında koyu bir renk meydana geliyor.

Kavisli uca doğru uzayan bu koyu renk kısım kılıcın dayanıklılık derecesini artırıyor.

Çok eski bir geleneği canlı tutmanın yanı sıra, çelik hakkında bu derece bilgi sahibi olmanın Japon uzay programına da katkısı olabileceğine inanılıyor.

Bu haberin İngilizce aslını BBC Future sayfasında okuyabilirsiniz