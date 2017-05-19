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Dünya

Japon prenses bir partide tanıştığı sevgilisi için unvanından vazgeçti

Japonya Krallığı’nın geleneklerine göre, sıradan bir vatandaşla evlenecek olan kraliyet üyesi, tahttan ve unvanından vazgeçmek durumunda

19 Mayıs 2017 22:35

Japonya İmparatoru Akihito’nun 25 yaşındaki torunu Prenses Mako, 2012 yılında başkent Tokyo’daki Uluslararası Hristiyan Üniversite’sinde Kei Komuro (25) ile bir partide tanıştı. O dönem sık sık kantinde buluşup birlikte ders çalışan sevgililer, uzun zamandır evlilik planı yapıyordu.

Japonya Krallığı’nın geleneklerine göre, sıradan bir vatandaşla evlenecek olan kraliyet üyesi, tahttan ve unvanından vazgeçmek durumunda. ‘Prenses’lik unvanını kaybedeceğinin farkında olduğunu söyleyen Prenses Mako, müstakbel eşini ailesiyle tanıştırdığını ve onların da onayını aldığını vurguladı.

Önümüzdeki aylarda Prenses Mako ile nişanlanması beklenen 25 yaşındaki Kei Komuro ise, bir hukuk bürosunda çalışıyor. Kayak yapan, keman çalan ve iyi bir aşçı olduğu belirtilen Komuro, bir dönem restoranlarda garsonluk yaparak geçimini sağlamıştı. Turizm sektöründe de çalışan genç adam, annesi ve dedesiyle birlikte Yokohama kentinde yaşıyor. Geçtiğimiz gün evden çıkarken bir anda basın mensuplarını karşısında bulan Komuro, “Dün sabah Mako ile telefonda konuştuk. Ona işe gittiğimi söyledim. O da bana, ‘kendine dikkat et’ dedi” diye konuştu.

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