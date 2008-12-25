Japon otomotivi 40 yılın en kötü düşüşünü yaşıyor

Japonya'nın otomobil, kamyon ve otobüs üretimi, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın otomotiv talebini azaltması nedeniyle son 40 yıldaki en hızlı düşüşünü yaşıyor.



Japonya Otomobil Üreticileri Derneği, Japonya'da araç üretiminin kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 gerileyerek, 854 bin 171 adede indiğini açıkladı.



Bu yıl ekim ayından sonra geçen ay da üretimdeki düşüşün, derneğin üretim verilerini tutmaya başladığı 1967 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ettiği belirtilen açıklamada, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre, otomobil üretiminin yüzde 20,3 azalarak 737 bin 797 adede, kamyon üretiminin ise yüzde 20,9 gerileyerek 106 bin 170 adede indiği ifade edildi.



Dernek, Japonya'da araç talebinin gelecek yıl son 30 yıldaki en düşük seviyesine inmesini de bekliyor. Derneğin verilerine göre, 2009 yılında yeni araç satışlarının 4,86 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam bu yıl için 5,11 milyon adet olarak tahmin edilen rakamın yüzde 4,9 altında bulunuyor.



Japonya'da yeni araç satışları 1980 yılından bu yana hiçbir zaman 5 milyon adedin altına inmedi. 1975 yılında 4,31 milyon ve 1980 yılında 5,02 milyon adet olan yeni araç satışları, ekonominin hızla geliştiği 1990 yılında 7,78 milyon adetle zirve yapmıştı.



Toyota, Honda ve Nissan gibi otomotiv devlerinin temsil ettiği Japon otomotiv şirketleri, dünyanın en büyük otomotiv pazarı ABD'de ekonomik kriz nedeniyle araca olan talebin düşmesinden hayli olumsuz etkilendi.



Japonya'da otomotiv üretimi yapılan fabrikalar üretimlerini kıstı ve son haftalarda binlerce işçi işinden oldu.



Toyoto'ya bağlı Daihatsu Başkanı, "elimizden geleni yapsak bile, küresel kriz tsunami gibi üzerimize geliyor" dedi.



Japonya'nın en büyük otomotiv şirketi Toyota, dün kasım ayında küresel araç satışlarının 618 bin olduğunu, bunun Kasım 2007'ye göre yüzde 21,8'lik düşüşü gösterdiğini açıkladı.



Toyota, pazartesi günü de 71 yıldan sonra ilk kez mart ayında sona eren mali yılda zarar edeceğini, zararın 1,7 milyar dolar olmasını beklediğini bildirmişti.



Toyota Başkanı Katsuaki Watanabe de "mevcut ekonomik kötüleşmenin sadece yüzyılda bir gelebilecek boyutta olduğunu" söylemişti.

