-JAPON ORDUSU 100 BİN ASKER SEFERBER ETTİ TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japon ordusu deprem ve tsunaminin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında görevlendirdiği asker sayısını iki katına çıkardı. Japon Savunma Bakanı Toshimi Kitazawa, çalışmalara katılan 50 bin askerin sayısının 100 bine çıkarıldığını belirtti. Bu arada, Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, Japon birliklerinin kurtarma çalışmalarında ABD'den yardım aldığı ve uçak gemisi Ronald Reagan'ın Japonya açıklarında bulunduğu kaydedildi. ABD, nükleer tehdit nedeniyle 2 uzmanını Japonya'ya göndermişti. -''FUKUŞİMA'DA 1 ÖLÜ, 11 YARALI''- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Japonya'daki deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima nükleer santralindeki patlamada bir teknisyenin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti. UAEK, Japon yetkililere dayanarak yaptığı açıklamada, yaralananların da santralde çalışan teknisyenler olduğunu kaydetti. Açıklamada, ayrıca Japon yetkililerin santral çevresinde yaşayan 140 bin kişinin tahliyesi için talimat verdiği de ifade edildi. -TÜRK GAZETECİLERİ VE KIZILAY DEPREM BÖLGESİNE HAREKET ETTİ- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Türk gazetecileri ile Kızılay ekibi, depremin meydana geldiği Sendai bölgesine hareket etti. AA, TRT ve Sabah gazetesi muhabirleri ile Kızılayın iki kişilik öncü ekibinin deprem bölgesine otoyolda gitmesine izin verildi. Japon makamları, askerler ve yardım taşıyan ekipler dışında otoyolu diğer kullanımlara kapalı tutuyor. Deprem bölgesine ulaşmak için yan yollardan gidilmesi halinde bölgeye 2-3 günde ulaşılabilinirken, yolculuk otoyoldan gidildiğinde birkaç saat sürüyor. Bu arada, Japon televizyonlarında AA'nın içinde bulunduğu ekibin bölgeye gittiğine yönelik alt yazılar geçtiği öğrenildi. Kızılay, ihtiyaçları yerinde belirlemek üzere deprem bölgesine iki kişilik bir öncü ekip gönderiyor.