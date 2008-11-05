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Dünya

Japon Obama kasabasının büyük mutluluğu

Japonya'nın balıkçılıkla geçinen sakin Obama kasabası halkı, Barack Obama'nın ABD'nin 44. Başkanı seçilmesiyle coşkulu kutlamalara sahne oldu.

05 Kasım 2008 02:00

Japonya'nın balıkçılıkla geçinen sakin Obama kasabası halkı, Barack Obama'nın ABD'nin 44. Başkanı seçilmesiyle coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Obama ile adaşlık, kasabaya yeni bir heyecan getirdi. Seçim sürecini takip eden ve seçim gecesi nefeslerini tutarak sonucu bekleyen Obamalılar, sonuçların açıklanmasının ardından büyük bir parti yaptı.

Kasaba merkezinde toplanarak televizyonda oy verme işlemini izleyen ve "I love Obama" tşörtleri giyen 100'den fazla Obama sakini, ilk sonuçların açıklanmasının ardından sevinç çığlıkları attılar.

Obama'da hediyelik eşya satan 45 yaşındaki Tatsuya Sano, "Bundan sonra istediğimiz şey Beyaz Saray'a gitmek ve Obama'nın göreve başladığı gün hula dansı etmek" dedi. Kasabanın yerel hula dans grubunun lideri olan 35 yaşındaki Chikako Shimizu ise, "Seçimleri sakin izledim, çünkü Obama'nın kazanacağına dair en ufak bir şüphem yoktu.Bundan daha mutlu olamam" diye duygularını dile getirdi.


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