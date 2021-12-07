Japon milyarder, Rusya'nın yıllar sonra gerçekleştireceği uzay turizminin ilk yolcusu olacak

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Rusya’nın yıllar sonra gerçekleştireceği uzay turizmi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.
The Guardian’da yer alan habere göre, 46 yaşındaki iş insanı ve sanat koleksiyoncusu, Moskova yakınlarındaki tesiste Rusya’nın yıllar sonra gerçekleştireceği uzay turizminin ilk yolcusu olmaya hazırlanıyor.
Maezawa, Rusya’nın Roscosmos uzay ajansının Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılacak. Maezawa’nın yanında asistanı Yoza Hirano ve Rus kozmonot Alexander Misurkin yer alacak.
12 gün sürecek yolculuk öncesi konuşan Japon milyarder, uzaya gitmenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.