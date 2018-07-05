Japon Milli Takımı kaptanı Makoto: Soyunma odasını biz değil, görevliler temizledi

Japonya Milli Takımı kaptanı Makoto Hasebe, 2018 Dünya Kupası'ndaki Belçika yenilgisinin ardından Japon oyuncuların stattan ayrılmadan önce soyunma odalarını temizlediği yönündeki haberin doğru olmadığını açıkladı. Diğer taraftan Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Taşima, teknik direktör Akira Nişino'nun takımdan ayrılacağını doğruladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3-2'lik skorla yenilen ve son 16'ya kalamayan Mavi Samuraylar ülkelerine döndü.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Japonya Milli Takımının kaptanı Makoto Hasebe, yenilginin ardından Japon oyuncuların stattan ayrılmadan önce soyunma odalarını temizlediği yönündeki haberin doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan konuyla ilgili haberde Japon futbolcuların soyunma odasını temizlediği ve Rusça teşekkür notu bıraktığı yer almıştı.

Oyuncuların değil Japon takımında yer alan görevlilerin temizliği yaptığını söyleyen Makoto "Takımımızın görevlileri her maçtan sonra alandan ayrılmadan önce soyunma odalarımızı harika bir şekilde temizledi" dedi.

Japon taraftarların da maçların ardından stadyumda yaptığı temizlikler Dünya Kupası izleyicilerinin takdirini kazanmıştı.

"Sanırım herkes yeniden futbola ilgi duymaya başladı"

Dün Japon Milli Takımındaki kariyerini sonlandırdığını da açıklamış olan 34 yaşındaki Makoto "2014 Dünya Kupası'ndaki erken ayrılışımızı telafi etmek istedik. İnsanların bizden beklentisi azdı ve biz bu durumu tersine çevirme konusunda konuştuk. Sanırım herkes yeniden futbola ilgi duymaya başladı. Yani bir şekilde iyi bir iş çıkardık" dedi.

"Japonya'dan nefret ettiğini söyleyenlere teşekkür ederim"

Diğer taraftan basın toplantısında konuşan Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Taşima teknik direktör Akira Nişino ile yola devam etmeyeceklerini doğruladı.

Taşima "Japonya'dan nefret ettiğini ya da atık bizi desteklemeyeceklerini söyleyen herkese teşekkür ederim. Bize olan ilginiz nedeniyle teşekkür ederim. Olumlu ve olumsuz şeyler vardı ancak bu Japonya'da bir futbol kültürü yaratmanın parçası" dedi.

Dünya Kupası'ndan 2 ay önce eski teknik direktör Vahid Halilhodzic'in de görevine son veren ve bu kararla tartışma yaratan Taşima, Nişino'nun ayrılacağını da şu sözlerle doğruladı:

"Takımın şansını yüzde 1 oranında artırmak istedim. Nişino'nun küçük bir mucize yaratmasını istedim ve o nedenle takımın çabalarından gururluyum. Ancak onun (Nişino) takımda kalması için ısrar etmeyeceğim."