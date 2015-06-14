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Dünya

Japon mahkemesi: Para karşılığı seks yapmak ihanet değildir!

'Münasebet iş için olduğu sürece evlilik ilişkilerine hiç zarar vermez'

Japonya&#39;da, &#39;kyakabura&#39; adı verilen barlarda çalışan kadınlar ya da erkekler, para karşılığında müşterileriyle birlikte oturarak, onları daha fazla içmeleri için teşvik ediyor. Bu kadın ve erkekler arasında para karşılığında seks yapanlar da b

14 Haziran 2015 23:58

Japonya’da bir mahkeme, eşiyle birlikte olan kadın garsona dava açan kadının manevi tazminat talebini reddetti. Garson kadının adamla para karşılığı birlikte olduğuna kanaat getiren mahkeme, kararın gerekçesini, "Münasebet iş için olduğu sürece evlilik ilişkilerine hiç zarar vermez. Eş tiksinse dahi bu hareket, suç teşkil etmiyor" ifadeleriyle açıkladı.

Japon gazetesi Asahi Shimbun’un haberine göre; Yokohama Bölge Mahkemesi Yargıcı Masamitsu Shiseki tarafından verilen kararda, garsonun söz konusu adamla çalıştığı gece kulübüne düzenli gelmesini sağlamak için birlikte olduğu belirtildi.

Yargıç, garsonun tavrının bir aşk ilişkisinden çok fuhuş olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, kadının manevi zarara uğradığı yönündeki iddiasını reddetti ve “Münasebet iş için olduğu sürece evlilik ilişkilerine hiç zarar vermez. Eş tiksinse dahi bu hareket, suç teşkil etmiyor” dedi.

Karar, bir kadın tarafından eşiyle uzun dönem birliktelik yaşayan garsona karşı açılan 4 milyon yenlik (yaklaşık 88 bin TL) tazminat davası sonucu verildi. 

 

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