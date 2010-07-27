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Dünya

Japon kadınlar artık daha uzun yaşıyor

Japon kadınların ortalama yaşam süresi arttı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Japon kadınların ortalama yaşam süresi arttı. Son verilere göre Japon kadınlar hala dünyanın ortalama en uzun yaşam süresine sahip.

Japon kadınların ortalama 86,5 yıl yaşadıkları belirtiliyor.

Japon erkekler de uzun yaşıyor ama ortalama ömürleri, 80'in biraz altında seyrediyor.

Deutsche Welle'in yayımladığı habere göre, Japon kadınların ortalama yaşam sürelerinin 2009'da bir önceki yıla kıyasla dört ay, erkeklerin ise üç ay daha arttığı belirlendi.

Japon kadınları 86,1 ile Hong Konglu; 84,5 ile Fransız kadınlar takip ediyor.


Diyet ve sağlıklı hayat

Japon erkeklerin ortalama yaşam süresi ise küresel düzeyde beşinci sırada yer alıyor.

Bu alanda ilk sırada Katar, ardından Hong Kong, İzlanda ve İsviçre geliyor.

Diyet, sağlıklı hayat koşulları ve sağlık hizmetlerinin iyi olması Japon vatandaşlarının yaşam sürelerini uzatan en önemli sebeplerden biri olarak görülüyor.

Bununla beraber ekonomi uzmanları, ülkede emekli sayısının artması ve işgücünün azalmasının, ekonomik güçlükleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Japonya ayrıca dünyada doğum oranlarının en düşük olduğu ülke.

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