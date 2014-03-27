Japon idam mahkûmu 46 yıl sonra yeniden yargılanacak

Japonya'da 46 yıldır idam edilmeyi bekleyen bir mahkûma yeniden yargılanma hakkı verildi. Iwao Hakamada 1968'de patronunu, onun eşi ve iki çocuğunu öldürmek suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, şimdi 78 yaşında olan Hakamada, 20 gün süren ve dövüldüğünü söylediği sorgusundan ardından suçu işlediğini itiraf etmiş, sonra mahkemede ifadesini geri çekmişti.

Japonya'da polis geleneksel olarak kovuşturma için ifadelere ağırlık veriyor. Ancak bu ifadelerin genellikle zor kullanılarak alındığı iddiaları iddia ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Hakamada'nın dünyanın en uzun süre hapiste kalan idam mahkûmu olduğuna inanıldığını belirtti.

Kuruluşun Doğu Asya sorumlusu Roseann Rife, "Eğer yeniden yargılama gerektiren bir dava varsa, o da budur. Hakamada, zorla alınan bir ifadeye dayanılarak hüküm giydi ve son DNA kanıtlarıyla ilgili cevapsız kalan sorular var" dedi.

'81 yaşındaki ablanın mücadelesi'

Eski profesyonel boksör, patronu ve ailesini 1966'da Şizuoka kentinde bir soya fasulyesi işleme tesisinde öldürmekle suçlanmıştı. Patron ve ailesinin bir yangının ardından bıçakla öldürüldüğü açıklanmıştı.

Mahkeme yeniden yargılama kararını, katilin giydiği düşünülen gömlekteki kan izlerinden alınan DNA örneğinin Hakamada'nınkiyle uyuşmadığının ortaya çıkmasından sonra aldı.

Yargıç, bu giysilerin Hakamada'ya ait olmadığını söyledi ve belli bir dereceye kadar masum olma ihtimalinin belirmesi nedeniyle mahkûmun serbest bırakılmasını emretti. Davaya bakan üç yargıçtan biri, gelenekleri bozarak; Hakamada'nın masum olduğuna inandığını söyledi. 81 yaşındaki ablası Hideko, Hakamada'nın yeniden yargılanması için yıllardır mücadele veriyordu.