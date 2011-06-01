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Dünya

JAPON HÜKÜMETİNE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ TOKYO (A.A)

01 Haziran 2011 16:20

-JAPON HÜKÜMETİNE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ TOKYO (A.A) - 01.06.2011 - Japonya'da muhalefet partileri, Başbakan Naoto Kan ve kabinesi hakkında, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı krize müdahaleleriyle ilgili olarak güvensizlik önergesi verdi. Parlamentonun alt kanadından yetkililer, üç muhalefet partisinin hükümet aleyhine güvensizlik önergesini meclise sunduğunu bildirdi. Kan, muhalefetin güvensizlik önergesi hazırlıkları sırasındaki bugünkü meclis oturumunda yapılan istifa çağrılarını reddetmişti. Güven oylamasının yarın yapılması beklenirken, Kan'ın partisinin mecliste çoğunluğu oluşturması nedeniyle güvenoyu almasının beklendiği kaydediliyor. Bu arada, kendi partisinden bazı üyelerin de Kan'ın istifa etmesini istediği ve bu milletvekillerinin güvensizlik önergesini desteklemesinin partiyi bölebileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan kamu yayın kuruluşu NHK, iktidardaki Demokratik Parti içindeki en büyük gruplardan birinin liderliğini yapan eski Başbakan Yukio Hatoyama'nın Kan'a güvenoyu verme eğiliminde olduğunu ve bu durumun Başbakanın güvenoyu alma olasılığını artırdığını duyurdu. Japonya'da 24 binden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu şiddetli deprem ve tsunaminin Fukuşima nükleer santralinde hasara yol açması, dünyanın Çernobil'den sonraki en büyük nükleer krizle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. (REU-AP-ZER-PNR)

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