-JAPON HALKINI SİBİRYA'YA TAŞIYALIM MOSKOVA (A.A) - 14.03.2011 - Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı olan Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, deprem riski dolayısıyla Japon halkını Sibirya'daki geniş ve boş arazilere yerleştirme teklifinde bulundu. Tuhaf açıklamalarıyla tanınan Jirinovski, dünkü konuşmasında, cuma günü deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya sakinlerinin ''hayatta kalmak istiyorlarsa bu toprakları terk etmeleri gerektiğini'' söyledi. Jirinovski, ''Japonya'daki son olayların ardından Japonlara Rus topraklarına nakil meselesinin istişarelerine başlanmasını teklif etmeyi öneriyoruz. Japon ulusunun yakın bir gelecekte yok olması tehdidi mevcut'' ifadesini kullandı. Jirinovski, ''Adaları paylaşmak söz konusu değil, bir insani felaketin engellenmesini öneriyoruz. Gitsinler o yerlere inşa etsinler, yerleşsinler, sıkılmazlar ve Rusya böylesine çalışkan bir halkı ağırlamakla kazançlı çıkar'' dedi. Rusya ile Japonya arasında Kuril adaları yüzünden toprak anlaşmazlığı yaşanıyor.