Japon ekonomisi rekor düzeyde daraldı

Japonya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) temelinde, ekonomisi yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde geriledi.



Japon ekonomisi, ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 oranında daralırken, yıllık bazda ise üç aylık dönem itibarıyla yüzde 15,2 oranında daraldı.



İlk çeyrekteki daralma, 1955 yılından buyanaki en büyük daralma olarak tespit edildi.



Rekor daralmada, iç ve dış talepteki azalışlar etkili oldu.



Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya yüzde 4 oranında daralırken, birinci büyük ekonomi ABD birinci çeyrekte yüzde 1,6, Euro Bölgesi de yüzde 2,5 oranında daraldı.

