Japon e-ticaret devi yeni bir kripto para borsası kurdu

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Japonya’nın e-ticaret ve eğlence devi DMM Grup, bir kripto para borsası kurduğunu ve yedi ayrı kripto para birimi ve 14 ikili kripto para birimi işlemini gerçekleştireceğini duyurdu.

Bunun yanında DMM Bitcoin adı altında yeni bir kripto para birimi de üreteceklerini açıklayan DMM Grup 11 Ocak tarihinde alım satım işlemleri başlattı.

Açılışı kutlamak için, açılıştan sonraki ay içinde üye olan tüm kullanıcılara bin Yen verileceğini duyuran şirket, bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden yapılacak işlemlere açık olan borsada Bitcoin, litecoin, ether, ethereum classic, nem, bitcoin cash ve Ripple birimleri alım satımı yapılabiliyor.

DMM tarafından yapılan açıklamada, ayrıca tecrübesiz kullanıcılar için geliştirilen Cointap adlı kripto paranın da piyasaya sürüleceği duyuruldu. Açıklamada, “Cointap akıllı telefonlar üzerinden kripto para alım satımı gerçekleştirmek isteyen tecrübesiz kullanıcılar için geliştirildi” denildi.



