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Japon doktor 13 saat sonra kurtarıldı

Bayram Oteli enkazından yaklaşık 13 saat sonra Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki'ye

10 Kasım 2011 02:00

T24 - Bayram Oteli enkazından yaklaşık 13 saat sonra Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki'ye ulaşıldı. Ağır yaralı olan Miyazaki'ye 15 dakika kalp masajı yapıldı.



Van'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yaklaşık 13 saat sonra, Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki'ye ulaştı.



Açılan koridordan Atsushi Miyazaki'yi belirleyen ekipler, depremzedeye serum takarak, kalp masajı yaptı. Boyunluk da takılan Miyazaki'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle bulunduğu yerden müdahale edildi.

Yaklaşık 15 dakika süren kalp masajının ardından Miyazaki, ambulansa taşındı.


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