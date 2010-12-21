-JAPON BİLİMADAMLARINDAN KUŞ GİBİ ÖTEN FARE TOKYO (A.A) - 21.12.2010 - Bilimadamları kuş gibi öten fare elde etti. Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nden bilimadamları, "evrim geçirmiş fare projesi" kapsamında bazı farelerin genlerini değiştirdi. Araştırmaya imza atanlardan Arikuni Uşimura ve ekibi, birçok kuşaktan genleri değiştirilmiş fareleri melezleştirdi. Dünyaya gelen yavruları teker teker inceleyen bilimadamları, tesadüfen kuş gibi öten bir fareye rastladı. Laboratuvarda 100'den fazla "kuş gibi öten fareyle" araştırma yapan bilimadamları, bu araştırmanın insan dilinin nasıl evrimleştiği konusuna ışık tutmasını umuyor. Birçok biyolojik özelliklerinin insanlarınkine yakın olması nedeniyle farelerin incelenmesinin kuşlardan daha kolay olduğunu belirten bilimadamları, sadece strese maruz kaldıklarında farelerin ses çıkardığını hatırlattı ve yeni sesler çıkaran (öten) bir farenin aynı gruptaki normal bir fareyi nasıl etkilediğini incelediklerini vurguladı. Fiziksel değişikliğe uğramış farelere rastlamayı uman Uşimura, bu duruma şaşırdığını belirterek, araştırma sırasında normalden daha kısa bacaklı ve porsuk köpeğinin kuyruğuna sahip bir farenin de dünyaya geldiğini söyledi.