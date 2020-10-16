Japon basını: Japonya, radyoaktif olarak kirlenen bir milyon tonun üzerindeki suyu okyanusa dökme kararı aldı

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Japonya'da hükûmetin Fukuşima'daki 1. Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif olarak kirlenen bir milyon tonun üzerindeki suyu okyanusa dökme kararı aldığı iddia edildi.

Japonya basınında yer alana haberlere göre bahsi geçen su, şu anda binden fazla tankın içinde tutuluyor. Bu işlemin en erken 2022 yılında başlayacağı ve tamamlanmasının on yıllar sürebileceği ifade edildi.

Kyodo haber ajansı resmi kararın bu ay sonunda açıklanabileceğini söyledi. Haberde yer alan bilgilere göre hükûmetin elindeki diğer seçenekler suyun buharlaştırılması veya başka bölgelerde ek depolar inşa edilmesi.

The Guardian'ın aktardığına göre hükûmet, uzun süredir kirlenmiş suyun Pasifik Okyanusu'na dökülmesi taraftarı olduklarının sinyalini veriyordu.

Çevre koruma grupları bu olasılığa sert bir şekilde karşı çıkıyor. Balıkçılar da bu yönde bir karar alınmasının sektörlerini öldüreceğine inandıklarını dile getiriyor.

Geçen ay itibariyle 1.23 milyon kirlenmiş su, bin 44 tankta tutuluyordu. Su, hasar görmüş üç reaktörün erimesini önleyen su ile karşısınca kirleniyor. Santral, 2011'deki tsunamide büyük hasar görmüştü.