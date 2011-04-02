-JAPON BAŞBAKANI İLK KEZ FELAKET BÖLGESİNDE RIKUZENTAKATA (A.A) - 02.04.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Marttaki depremin üzerinden üç hafta geçtikten sonra ilk kez ülkenin kuzeydoğusundaki felaket bölgesine gitti. Başkent Tokyo'dan gelen Kan, askeri helikopterle küçük liman Rikuzentakata'ya indi. Başbakan, deprem ve tsunamiden en fazla zarar gören Iwate bölgesindeki limanda ilk olarak gönüllü itfaiyecileri, ardından da felaketzedelerin kaldığı bir kampı ziyaret etti. Kıyıda evi olan bir felaketzede, Başbakana bir daha ne zaman ev inşa edebileceğini sorunca, Kan, ''Hükümet, sonuna kadar size yardım etmek için elinden geleni yapacaktır'' yanıtını verdi. Naoto Kan, ilk ziyaretini 21 Martta yapacaktı, ancak kötü hava koşulları yüzünden ziyaretini ertelemişti.