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Ekonomi

Japon bankası Türkiye’ye geliyor

Bank of Tokyo- Mitsubishi UFC (BTMU), ağustos ayında lisans başvurusunu yapacak

16 Temmuz 2012 18:50

 

Japonya’nın en büyük bankası ve 1986 yılında İstanbul Temsilciliği Ofisi’ni açmasından bu yana 26 yldır Türkiye’de kesintisiz faaliyet gösteren tek Japon bankası olan Bank of Tokyo- Mitsubishi UFC (BTMU), ağustos ayında lisans başvurusunu yapacak. BDDK'nın izin vermesi halinde Ekim 2013’te faaliyetlerine başlaması planlanan BTMU, ilk etapda 300 milyon dolarlık ödenmiş sermayeyle Türkiye’ye giriş yapacak. Çalışmalarını İstanbul’dan yürütmeyi hedefleyen BTMU, Türkiye’ye girecek Japon yatırımcılara da destek olmak amacında.
 
Meltem Kara'nın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; BTMU, öncelikle Türkiye’de faaliyet gösteren Japon kurumsal müşterileri ele alacak. Özellikle Japonya’nın Türkiye’ye ilgisinin arttığı bu dönemde, BTMU’nun Türkiye’ye girmesi önem taşıyor. Ayrıca, özel sektördeki ve kamu sektöründeki Japon olmayan birinci sınıf kurumlara ve holdinglere hizmet sunacak. Özellikle enerji, finans, telekom altyapı ve kamu hizmetleriyle ilgilenecek olan BTMU, Japon firmalar ilgilenirse, Türkiye’deki özelleştirme ihalelerinde de onlara kredi desteği sağlayabilecek. Fizibilitesi uygun olan projelerde Türk firmalarına da destek sağlayabilecek.
 
 

Büyüme motorlarından biri

 
 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın desteğiyle Türkiye’ye giriş yapan BTMU, Türkiye’yi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan oluşan gelişen pazarlar bölgesinde büyüme motorlarından birisi olarak görüyor. BTMU Avrupa, Ortadoğu ve AFrika CEO’su Shoji Nakano, "Bankamızın Türkiye’deki operasyonel varlığının iki ülke arasındaki iş hacmine ve ilişkilere önemli ölçüde katkıda bulunacağına ve ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişini artıracağına inancımız tamdır" dedi.
 
 

Tek başvuru Türkiye’ye

 
 
Shoji Nakano, "Bu bölgede lisans için başvurduğumuz tek ülke Türkiye. Çünkü Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Bölgemizde Türkiye gibi başka bir örnek yok" diye konuştu.
 

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