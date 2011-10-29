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Dünya

Japon balıkçılar, içinde 145 bin dolar bulunan çanta "avladı" TOKYO (A.A)

29 Ekim 2011 12:25

-Japon balıkçılar, içinde 145 bin dolar bulunan çanta "avladı" TOKYO (A.A) - 29.10.2011 - Japonya'da balıkçılar, ülkenin tsunami felaketinin vurduğu kuzeydoğu kıyısı açıklarında içinde 145 bin dolar (yaklaşık 255 bin TL) bulunan bir çanta "avladı". Bir Japon yetkili, çantanın İwate eyaletinin Ofunato kenti açıklarında denizin dibinden çıkarıldığını belirtti. Çantanın, ülkeyi mart ayında vuran tsunamide denize sürüklendiği tahmin ediliyor. Eğer 6 ay içinde paranın sahibi çıkmazsa, para bulan kişinin olacak. Japonya'yı 11 Mart'ta vuran deprem ve tsunami felaketinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

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