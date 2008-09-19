Japon Bakan'dan örnek olacak istifa

Hakkındaki iddialara rağmen RTÜK Başkanı Zahid Akman istifayı reddederken, Japonya'da küflü pirinç skandalı nedeniyle istifa eden bakan çiçeklerle uğurlandı



Türkiye, Deniz Feneri yolsuzluğuna adı karışan RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın istifa edip etmemesi gerektiğini konuşurken, Japonya'da ilaçlı ve küflü pirinçlerin, aralarında huzurevleri ve okulların da bulunduğu pek çok kuruluşa satılmasıyla ilgili skandal, Tarım Bakanı'nı istifaya zorladı. Bakan Seiiçi Ota, binadan ağırlanırken çiçek ve alkışlarla uğurlandı.



Soruşturma yüzünden intihar eden bile oldu



Bazı mali usulsüzlüklerle itham edilen ancak bunu kesin bir dille yalanlayan Seiichi Ota, “Toplumuz için büyük bir soruna dönüşen bozuk pirinç satışları konusunda siyasi bir karar vermem gerekiyordu. Ben de istifayı seçtim” dedi.



Seiichi, harcama skandallarıyla ilgili olarak son 2 yıldır aynı bakanlıktan istifa eden dördüncü bakan oldu. Bunlardan biri de, parlamentoda kendisine yönelik soruşturma açılmasının ardından intihar etmişti.



Çiçeği burnundaydı, çiçeklerle gitti



Japon Tarım Bakanı Seiiçi Ota, bozuk pirinç skandalının toplum için ciddiyetini göz önünde bulundurarak istifa etme kararını Başbakan Yasuo Fukuda'ya ilettiğini belirtti. Ota, 7 hafta önce göreve gelmişti.



Hükümetten yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığı'nı geçici olarak kabine sözcüsü Nobutaka Maçimura'nın üstleneceği bildirildi.



Japonya'da tüketiciler, Çin, Vietnam ve ABD'den ithal edilen, sadece sanayide kullanılabilecek bozuk pirincin hastaneler, okullar, kreşler ve bakımevlerine satıldığının ortaya çıkmasıyla dehşete düşmüştü.



Japonya'da daha önce de tatlıdan ete kadar pek çok gıda ürününde kalite ve yanlış etiketleme yüzünden skandallar patlak vermişti.



Japonya, tükettiğinden daha çok pirinç üretimine sahip olmasına rağmen, uluslararası ticaret anlaşmaları gereğince her yıl 770 bin ton civarında pirinç ithal ediyor. (Tempo24)

