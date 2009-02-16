Japon bakan alkol alıp 'Sarhozy'ye özendi!

Tempo24

Sarkozy de 'Sarhozy' olmuştu

Şoiçi, Japonya Bankası'nın yöneticisi Masaaki Şirakava ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sözü ağzında gevelemişti. Toplantı sırasında Nakagava'nın başı önüne düşmüş, gözleri kapanmış ve Şirakava'ya yöneltilen bir sorunun kendisine sorulduğunu sanmıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Haziran 2007'de yapılan G8 toplantılarında alkollü olarak gazetecilerin karşısına geçmiş ve dilinin peltekleştiği o görüntüler internette tık rekorları kırmıştı. Sarhoş görüntüleri nedeniyle Sarkozy'nin adı bir anda 'Sarhozy' oluvermişti.Japonya Başbakanı Taro Aso'nun yakın müttefiki olan Şoiçi Nakagava, gazetecilere yaptığı açıklamada, Roma'da cuma ve cumartesi günleri yapılan G7 toplantısı çerçevesinde, cumartesi günü yaptığı basın toplantısındaki hareketlerine açıklık getirmeye çalıştı.Şoiçi, basın toplantısından önce içki içmediğini, ancak cuma günü katıldığı bir partide şarap içtiğini ve bununla birlikte çok sayıda soğuk algınlığı ilacı aldığını belirterek, içki ve ilaç karışımının neden olduğunu savunduğu olanlardan ötürü üzgün olduğunu söyledi.Olaydan sonra muhalefetin görevden alınması çağrısında bulunduğu Japonya Maliye Bakanı , istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, siyasi geleceğine başbakanının karar vereceği yanıtını verdi.