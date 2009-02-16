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Dünya

Japon bakan alkol alıp 'Sarhozy'ye özendi!

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 2007 G-8 zirvesinde kürsüye sarhoş çıkmıştı. Şimdi de aynısı Japon Maliye Bakanı'na oldu

16 Şubat 2009 02:00

Tempo24

Japonya Maliye Bakanı Şoiçi Nakagava hakkında, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G7 toplantısına sarhoş katıldığı iddiaları ortaya atıldı. Japon bakan ise iddiaları reddetti.

Şoiçi, Japonya Bankası'nın yöneticisi Masaaki Şirakava ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sözü ağzında gevelemişti. Toplantı sırasında Nakagava'nın başı önüne düşmüş, gözleri kapanmış ve Şirakava'ya yöneltilen bir sorunun kendisine sorulduğunu sanmıştı. 


Sarkozy alkollü çıktığı G8 kürsüsünde böyle görüntülenmişti

Sarkozy de 'Sarhozy' olmuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Haziran 2007'de yapılan G8 toplantılarında alkollü olarak gazetecilerin karşısına geçmiş ve dilinin peltekleştiği o görüntüler internette tık rekorları kırmıştı. Sarhoş görüntüleri nedeniyle Sarkozy'nin adı bir anda 'Sarhozy' oluvermişti. 

Japonya Başbakanı Taro Aso'nun yakın müttefiki olan Şoiçi Nakagava, gazetecilere yaptığı açıklamada, Roma'da cuma ve cumartesi günleri yapılan G7 toplantısı çerçevesinde, cumartesi günü yaptığı basın toplantısındaki hareketlerine açıklık getirmeye çalıştı.



Şoiçi, basın toplantısından önce içki içmediğini, ancak cuma günü katıldığı bir partide şarap içtiğini ve bununla birlikte çok sayıda soğuk algınlığı ilacı aldığını belirterek, içki ve ilaç karışımının neden olduğunu savunduğu olanlardan ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Olaydan sonra muhalefetin görevden alınması çağrısında bulunduğu Japonya Maliye Bakanı , istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, siyasi geleceğine başbakanının karar vereceği yanıtını verdi.

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