Japon anne ölen çocuğunu iki yıl saklamış

Japonya'da öldüğünde 4 yaşında olan çocuğunu 2 yıl boyunca buzdolabında saklayan anne tutuklandı. Japon polisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki annenin Hyogo'da polise

teslim olduğu, ardından polislerin plastik ambalaja sarılı çocuğun bozulmakta olan cesedini buzdolabında bulduğu belirtildi. 2007'de 4 yaşında öldüğü sanılan erkek çocuğun teslim olan kadının öz çocuğu olup olmadığının kesinlik kazanması için DNA testi yapılacağı ifade edilen

açıklamada, kadının 34 yaşındaki kocası ve çocuğun üvey babasının da gözaltına

alındığı kaydedildi.

Basındaki haberlerde de üvey babanın küçük çocuğa eziyet ettiğinin ve çocuğun bir sandığa kapatıldıktan sonra öldüğünün sanıldığı belirtildi.

