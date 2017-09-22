Janssen ve Valbuena'dan derbi öncesi Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe’nin Tottenham Hotspur’dan kadrosuna kiralık olarak kattığı Vincent Janssen, takımının 6. haftada Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi taraftara, “Onlar için sahada savaşacağız” diyerek mesaj gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından hazırlanan maç günlüğü kitapçığı için Mathieu Valbuena ve Vincent Janssen açıklamalarda bulundu. Valbuena, taraftarın stadı doldurması temennisinde bulunurken, Janssen de kazanma arzularına vurgu yaptı. İkilinin açıklamaları şöyle oldu:

Mathieu Valbuena: Umarım taraftarımız stadımızı tıklım tıklım doldurur

“Sezonun ilk derbi karşılaşmasına çıkıyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteği de bizim için çok önemli. Umarım stadımızı tıklım tıklım doldururlar. Maç boyunca desteklerini arkamızda hissederiz. Onların desteği ile birlikte istediğimiz skorla sahadan ayrılmak istiyoruz.”

Vincent Janssen: Taraftarımız için savaşacağız

“Geçtiğimiz hafta aldığımız önemli ve güzel bir galibiyetten sonra özgüvenimizi daha üst noktalara taşıdık. Kendimize inanıyoruz, iyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Bu karılaşmaya hazırız, umarım taraftarlarımız da aynı bizler gibi hazırdır. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın desteğini arkamıza almak bizim için çok önemli olacak. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız. Umarım hep birlikte bu maça ne kadar hazır olduğumuzu ve kazanma arzumuzu gösterip istediğimiz skorla sahadan ayrılırız."