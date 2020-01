Janssen ilk idmanına çıktı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeni transfer Vincent Janssen de antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas çalışması ve çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekibin, Tottenham Hotspur’dan bir yıllığına kiraladığı Vincent Janssen de akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcularla tanıştı ve ardından antrenmanda yer aldı. Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Tesislere gelen Başkan Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da antrenmanın bir bölümünü izledi.

Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.



FOTOĞRAFLI