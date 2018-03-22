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Spor

Janssen, Beşiktaş'a bileniyor

Aralık ayının başında sakatlanan ve yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kaldı

22 Mart 2018 15:33

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak.

Beşiktaş maçında sahada olmayı planlıyor

Beşiktaş ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Futbolu çok özledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Fenerbahçe, Janssen'i sezon başında Tottenham'dan kiraladı. Hollandalı forvet bu sezon toplamda 13 maçta sarı-lacivertli formayı giydi, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Janssen, 8 Aralık'ta oynanan Bursaspor maçında sakatlanmıştı.

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