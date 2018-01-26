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Spor

Janssen 6 hafta yok

Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı

26 Ocak 2018 16:44

Fenerbahçe’nin Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı forvet Janssen’in 6 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Hollandalı oyuncu,  Kanarya'da 13 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbolcumuz Jansen’de, Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR’ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir.”

 

 

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