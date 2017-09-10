Jannifer Lawrence: Irma kasırgasından Trump ve seçmenleri sorumlu

Atlas Okyanusu'nda etkili olan Irma Kasırgası, Bahamalar ve Küba'nın kuzeyini önceki gün vurdu. Kasırga rotası üzerinde bulunan Florida'da 7 milyon kişinin tahliyesi istendi. Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, kasırgadan ABD Başkanı Donald Trump'ı ve küresel ısınmaya sessiz kalan seçmenleri sorumlu tuttu.

Küba'dan 5. kategoride başlayıp ABD'ye doğru 4. kategoride saatte 215 km hızla ilerleyen Irma Kasırgası'nın ilk vuracağı eyalet olan Florida'da 7 milyon kişinin tahliyesine karar verildi.

Eyalet nüfusunun yüzde 25'ine tekabül eden bu rakam ülke tarihindeki en büyük tahliyelerden biri oldu.

Şu ana kadar Atlas Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinde 29'dan fazla kişinin ölmesine yol açan Irma Kasırgası tüm hızıyla kuzeye doğru ilerlerken ABD'ye ulaşmasına 450 kilometre kaldı.

Acil durum ilan edildi

Kasırganın güzergâhında bulunan başta Florida olmak üzere Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Hayvanlara tahliye

Aynı zamanda hayvanların da can güvenliğini düşünen ABD'li yetkililer, yunusları, horozları, kedi ve köpekleri özel korumaya aldı. 20 civarında kedi ve köpek için özel uçak kaldırılırken, horozlar da havayoluyla güvenli bögelere taşındı. Yunusları korumaya alan uzmanlar, hayvanları Florida’dan tahliye etti.

Son olarak Miami’de yaklaşık bin 100 evsiz, polis ve sosyal hizmet uzmanlarının işbirliğiyle zorunlu olarak tahliye edildi. Polis, emre karşı gelen evsizleri gözaltına aldı.

Fırtınanın merkezindeki Küba'da ise 1 milyon vatandaş bölgeden tahliye edildi. Küba'nın kasırgayı görece hafif atlatması bekleniyor.

Kasırga Merkezi'ne göre, Irma Kasırgası'nın tahmini güzergahında Turkey Point'te iki nükleer reaktörlü santralın bulunması, Japonya'daki Fukuşhima nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden oldu.

3 ayrı fırtınanın aynı anda etkili olduğu Atlas Okyanusu'nda Katia ve Jose de esip gürlüyor. Kategori 4 olan Jose Kasırgası, hızını kategori 5'e çıkardı.

Karayipler'deki Leeward Adaları'nda etkili olan rüzgârın hızı saatte 390 kilometre. Meksika'nın Veracruz Eyaleti'nde sellere, toprak kaymalarına sebep olan Katia öncesi bölgede tahliyeler başladı.

Yetkililer hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgâra karşı eğimli bölgelerde yaşayanların olası bir tahliyeye hazırlıklı olmasını istemişti.

Ölü sayısı 61

Bu arada aynı bölgede önceki gün yaşanan 8.1 büyüklüğündeki deprem yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ulaştı. yerleşim bölgesini yerle bir etti.

"Sorumlusu Trump"

Habertürk'te yer alan habere göre ABD'li Oscar ödüllü aktris Jennifer lawrence yeni filmi "Mother!" için Channel 4'e verdiği röportajda, ülkede art arda gerçekleşen fırtınaların Trump ve küresel ısınmaya sessiz kalan seçmenler yüzünden olduğunu söyledi. Lawrence, "Korkunç bir durum. Küresel ısınmayı görmezden gelmeye devam ediyoruz" dedi.

"Yıkıcı fırtına"

Florida Valisi Rick Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, "Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da haftalık ulusa seslenişinde, Irma Kasırgası'nın "kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına" olduğu uyarısını yaptı.

Dünya için tehlikeli adım: Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump, ABD'nin ekonomik çıkarlarına ters düştüğü gerekçesiyle İklim Anlaşması'ndan çekilmek istediklerini söylemiş; ardından çekildiklerini duyurmuştu.