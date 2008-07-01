Jankovic'den erken veda

Sezonun 3. ''Grand Slam'' mücadelesi olan 126. Wimbledon Tenis Turnuvası, dördüncü tur maçlarıyla devam etti.

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda düzenlenen toplam 14 milyon 966 bin avro ödüllü turnuvanın yedinci gününde, 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, Tamarine Tanasugarn'a 2-0 yenilerek çeyrek final vizesi alamadı.

Tek bayanlarda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, Taylandlı rakibi Tamarine Tanasugarn'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, 1 numaralı seribaşı Rus Ana Ivanovic gibi tenis otoritelerini şaşırttı.

Turnuvaya veda eden bir diğer sürpriz isim ise 4 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova oldu. 2004 yılının ABD Turnuvası şampiyonu Kuznetsova, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilmekten kurtulamadı.