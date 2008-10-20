Jankovic zirveyi sevdi



Sırp tenisçi Jelena Jankovic, WTA tarafından açıklana son bayanlar dünya klasmanında zirvedeki yerini korudu.



Sırp raket Jelena Jankovic 4 bin 455 puanla WTA bayanlar dünya klasmanının ilk sırasındaki yerini korudu. Jankovic'i 3 bin 782 puanla Rus raket Dinara Safina takip ederken, zirvenin eski sahiplerinden Birleşik Amerikalı Serena Williams 3 bin 716 puanla 3. sırada yer aldı.



WTA sıralamasının ilk 10 sırasında yer alan tenisçiler, ülkeleri, puanları ve bir önceki sıralamadaki yerleri ise şöyle:



1. (1) Jelena Jankovic, Sırbistan, 4 bin 555 puan

2. (2) Dinara Safina, Rusya, 3 bin 782

3. (3) Serena Williams, ABD, 3 bin 716

4. (4) Ana Ivanovic, Sırbistan, 3 bin 413

5. (4) Elena Dementieva, Rusya, 3 bin 235

6. (6) Maria Sharapova, Rusya, 3 bin 040

7. (7) Svetlana Kuznetsova, Rusya, 2 bin 726

8. (9) Venus Williams, ABD, 2 bin 522

9. (8) Vera Zvonareva, Rusya, 2 bin 372

10. (10) Agnieszka Radwanska, Polonya 2 bin 051





