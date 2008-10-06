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Spor

Jankovic zirve yaptı

Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 3 sıra değişmezken, bayanlarda Sırp tenisçi Jelena Jankovic birinci sıraya yükseldi

06 Ekim 2008 03:00


Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 3 sıra değişmezken, bayanlarda Sırp tenisçi Jelena Jankovic birinci sıraya yükseldi, geçen sıralamanın lideri ABD'li Serena Williams ise 2. sıraya düştü.


Hafta sonu Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Grand Prix'si finalinde Rus rakibi Nadia Petrova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, şampiyon olan Jankovic, 4230 puanla bayanlar dünya klasmanında ilk sıraya yükseldi. 23 yaşındaki Sırp tenisçi, geçen hafta da Çin Açık'ın şampiyonu olmuştu.

Bu durumda yılın 4. ve son ''Grand Slam'' turnuvası olan ABD Açık'ta tek bayanların şampiyonu olduktan sonra liderliğe yükselen ABD'li Serena Williams 2. sıraya gerilerken, 3. sırada bulunan Dinara Safina yerini korudu.

Erkekler sıralamasında ise ilk 3 değişmedi. İspanyol Rafael Nadal'ın 7000 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer 2'nci, Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı. 

BAYANLAR
1. (2) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4230
2. (1) Serena Williams (ABD) 4017
3. (3) Dinara Safina (Rusya) 3782
4. (4) Elena Dementieva (Rusya) 3470
5. (5) Ana Ivanovic (Sırbistan) 3288
6. (6) Maria Sharapova (Rusya) 3041
7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 2920
8. (8) Venus Williams (ABD) 2311
9. (9) Vera Zvonareva (Rusya) 2182
10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya) 2146


ERKEKLER
1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 7000
2. (2) Roger Federer (İsviçre) 5930
3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 4960
4. (4) Andy Murray (İngiltere) 2995
5. (6) Nikolay Davydenko (Rusya) 2400
6. (5) David Ferrer (İspanya) 2315
7. (7) David Nalbandian (Arjantin) 1975
8. (8) Andy Roddick (ABD) 1970
9. (12) Juan Martin del Potro (Arjantin) 1685
10. (9) Stanislas Wawrinka (İsviçre) 1670


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