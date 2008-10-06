Jankovic zirve yaptı

BAYANLAR 1. (2) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4230 2. (1) Serena Williams (ABD) 4017 3. (3) Dinara Safina (Rusya) 3782 4. (4) Elena Dementieva (Rusya) 3470 5. (5) Ana Ivanovic (Sırbistan) 3288 6. (6) Maria Sharapova (Rusya) 3041 7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 2920 8. (8) Venus Williams (ABD) 2311 9. (9) Vera Zvonareva (Rusya) 2182 10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya) 2146

ERKEKLER 1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 7000 2. (2) Roger Federer (İsviçre) 5930 3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 4960 4. (4) Andy Murray (İngiltere) 2995 5. (6) Nikolay Davydenko (Rusya) 2400 6. (5) David Ferrer (İspanya) 2315 7. (7) David Nalbandian (Arjantin) 1975 8. (8) Andy Roddick (ABD) 1970 9. (12) Juan Martin del Potro (Arjantin) 1685 10. (9) Stanislas Wawrinka (İsviçre) 1670

Hafta sonu Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Grand Prix'si finalinde Rus rakibi Nadia Petrova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, şampiyon olan Jankovic, 4230 puanla bayanlar dünya klasmanında ilk sıraya yükseldi. 23 yaşındaki Sırp tenisçi, geçen hafta da Çin Açık'ın şampiyonu olmuştu.Bu durumda yılın 4. ve son ''Grand Slam'' turnuvası olan ABD Açık'ta tek bayanların şampiyonu olduktan sonra liderliğe yükselen ABD'li Serena Williams 2. sıraya gerilerken, 3. sırada bulunan Dinara Safina yerini korudu.Erkekler sıralamasında ise ilk 3 değişmedi. İspanyol Rafael Nadal'ın 7000 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer 2'nci, Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı.