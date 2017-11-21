Janet Yellen Fed'in Yönetim Kurulu'ndan da ayrılıyor

ABD Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresinin dolmasının ardından Fed Yöneticisi olarak da kalmayacağı belirtildi. Yellen'in istifa etmemesi halinde 2024'e kadar Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalma hakkı bulunuyordu.

Yellen yaptığı açıklamada yeni Başkan Jerome Powell yemin ettikten sonra Fed'den ayrılacağını ifade etti.



Yellen istifa mektubunda krizden bu yana ekonomide görülen belirgin iyileşmeden memnuniyetini dile getirdi. Başkan "Yönetim Kurulu'ndaki görevimi bırakmaya hazırlanırken finansal sistemin 10 yıl öncesine göre daha güçlü, ileride yaşanabilecek istikrarsızlıklara karşı daha dayanıklı olduğu için, Amerikalı ailelerin ve işletmelerin ekonomik beklentilerini desteklemeye devam ettiği için memnunum" açıklamasını yaptı. Yellen, yeni Başkan Powell'ın Fed'deki görevlerine derinden bağlı kalacağına inandığını da dile getirdi.



71 yaşındaki Yellen'ın görev süresi Şubat ayında sona eriyor. ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanlığı için Jerome Powell'i aday gösterdi.



Yellen'in teknik olarak Fed'de 2024 yılına kadar Yönetici sıfatıyla kalma hakkı bulunuyor. Yellen'ın da ayrılmasıyla Fed'in Yönetim Kurulu'nda 4 koltuk boşta kalacak.