Jane Hawking: Defalarca intiharı düşündüm

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking’le 26 yıl evli kalan Jane Hawking defalarca intiharı düşündüğünü söyledi. Telegraph gazetesine röportaj veren 71 yaşındaki Hawking, tekerlekli sandalyeye mahkum eşine ve üç çocuklarına tek başına bakarken ihtiharı düşündüğünü ifade etti.

Hawking'in anılarını anlattığı “Sonsuza Yolculuk” kitabından uyarlanan ve geçen yıl izleyiciyle buluşan "The Theory of Everything (Herşeyin Teorisi)" filminin başarısına halen şaşırdığını söyledi. Genç fizikçiyi canlandırarak Oscar kazanan Eddie Redmayne’i sette ilk gördüğünde Stephen’ı görmüş gibi olduğunu, kendisini canlandıran Felicity Jones’u gözleri dolmadan izleyemediğini anlattı. Motor nöronların büyük kısmını öldürerek sinir sistemini felç eden, ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan hastalık yüzünden Hawking sürekli bakıma muhtaç hale geldi.

Tedavi masraflarını ABD’deki yardım kuruluşları sayesinde karşılayabildiklerini anlatan Jane Hawking, 1988’de Stephen’ın ünlü eseri “Zamanın Kısa Tarihi” yayınlanınca gelen şöhretin de eşini değiştirdiğini söylese de ayrıntılara girmedi. Yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde iletişim kurabilen Stephen Hawking, 1991’de Jane’den ayrılıp bakıcısı Elaine Mason ile evlenmişti. Stephen Hawking ile iyi arkadaş olduklarını vurgulayan Jane, “Evliliğimiz büyük bir başarıydı. Stephen yapmak istediklerini başardı, üç harika çocuğumuz oldu. Eskisi gibi tutkuyla olmasa da onu hala çok seviyorum” dedi.