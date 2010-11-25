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Dünya

JANE FONDA 4. KEZ EVLENİYOR NEW YORK (A.A)

25 Kasım 2010 14:58

-JANE FONDA 4. KEZ EVLENİYOR NEW YORK (A.A) - 25.11.2010 - Amerikalı sinema yıldızı Jane Fonda, 4. kez evleniyor. Contactmusic.com sitesindeki haberde, 73 yaşındaki aktrisin, film yapımcısı Richard Perry ile gelecek yıl evleneceği belirtildi. Geçen ay tümör ameliyatı olan Oscar ödüllü yıldızın, sağlık sorunları sırasında yanından bir an olsun ayrılmayan Peryy ile gelecek yıl evlenmeye karar verdiği bildirildi. Bir kaynak, kanserin, Fonda'nın önceliklerini değiştirdiğini, Perry'nin hastalığı sırasında elinden geleni yaptığını görmenin Amerikalı oyuncunun kararında etkili olduğunu söyledi.

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