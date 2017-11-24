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Jandarmanın yemek duasındaki "Tanrı" ifadesi "Allah" olarak değiştirildi

Emir yazısı, karakol seviyesine kadar ulaştırılacak ve uygulanmaya başlanılacak

24 Kasım 2017 06:38

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin imzasıyla birliklere gönderilen emir yazısı doğrultusunda bundan sonra yemek duası "Allah'ımıza hamd olsun, milletimiz var olsun" şeklinde yapılacak. Birliklerin yemekhanelerindeki tabelalarda yazılı olan "Tanrımıza hamd olsun, milletimiz var olsun" ifadesindeki "Tanrı" sözü yerine "Allah" ifadesi kullanılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'na intikal eden bilgi ve başvurularda, yemek duasıyla ilgili bazı tereddütlerin yaşandığı ve uygulamada farklılıklar olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Yemek duasında tereddütleri ortadan kaldırmak ve birliği sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin imzasıyla birliklere emir yazısı gönderildi.

Buna göre, birlik, karargah ve kurum amirliklerince yemekhanelerde bulunan yemek duası levhaları "Allah'ımıza hamd olsun, milletimiz var olsun" şeklinde düzenlenecek ve yemeklerden önce edilen dua da bu şekilde yapılacak.

Ayrıca ilgili yönergede de emir yazısı esaslarına göre gerekli değişiklikler yapılacak.

Emir yazısı, karakol seviyesine kadar ulaştırılacak ve uygulanmaya başlanılacak.

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