Jandarmanın yakaladığı 9 insan kaçakçısı tutuklandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale merkezli oyerasyonda, Balıkesir ve İstanbul\'da 11 ayrı adrese geçen 13 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin, gözaltına aldığı A.H.C., U.M., Ö.S., A.D., M.T., M.Ç., H.A., R.Ç. ve İ.K., işlemlerin ardından Ayvacık ilçesinde adliyeye sevk edildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 19 cep telefonu, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca fişeği, 3 flash bellek ve 2 el telsizi ele geçirilmişti.

Suç örgütünün kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin euro karşılığında İstanbul\'dan büyük teknelerle İtalya\'ya götürmeye çalıştıkları, bazı kaçak göçmenleri ise İstanbul\'dan karayolu ile Çanakkale\'ye getirip, 2 bin euro karşılığında Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçirmeye alıştıkları tespit edildi.

Ayrıca, örgütün deşifre olmamak için tekneleri satarak, başka tekneler aldıkları ve bu zamana kadar kaçak göçmenlerden de 3 milyon TL kazanç elde ettikleri belirlendi.



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