Jandarmanın 'Özel konukları'

İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE\'de bulunan Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı, Avcılar\'daki 50 fiziksel ve zihinsel engelliyi aileleri ile konuk etti. Askerlerin bizzat ilgilendiği engelliler, denize, havuza girdi, akşam müzikli yemekte dolayısa eğlendi.

Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı, Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür Dayanişma Derneği (AVENDER) Ahmet Halit Vardar\'ın başvurusunu olumlu karşılayarak kapılarını \'Özel konuklarına\' açtı. Avcılar\'daki belediyenin sağladığı araçlarla Kumburgaz\'daki askeri kampa getirilen engelliler ile ailelerinden isteyenler gün boyu deniz veya havuza girerken oyun salonunda eğlendi. Engelliler için akşam da restorantta yemek verildi. Engelliler, askerlerin çaldığı müzikle yakınlarıyla dolayısa eğlendi. AVENDER Başkanı Vardar. \"Avcılar\'daki özel çocuklarımıza ve kardeşlerimize farklı bir gün geçirmelerini sağlayan komutanlarımıza, belediyeye teşekkür ediyoruz\" dedi.



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