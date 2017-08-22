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Jandarmanın durduğu araçta 80 kilo 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan bir aracın arka koltuğu ve bagajında 80 kilo 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 18:42

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Meriç İlçesi\'nde jandarma tarafından durdurulan bir aracın arka koltuğu ve bagajında 80 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek K.K. yönetimindeki aracı Meriç İlçesi\'ne bağlı Olacak Köyü\'nde durdurdu. Yapılan aramada aracın arka koltuğu ve bagajında piyasa değeri 600 bin lira olan 80 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve silaha el konulurken, sürücü K.K. ve araçta bulunan G.K. gözaltına alındı. Uyuşturucunun, Yunanistan\'dan yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye\'ye getirildiği öne sürüldü.
Soruşturma sürüyor.

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