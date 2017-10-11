Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, \'dur\' ihtarına uymadığı için jandarma tarafından sağına, soluna ve tekerlerine ateş açılan araç, kontrolden çıkarak, TIR\'a çarptı. Kazada araç sürücüsü Çetin Başer, hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliği, Şemdinli\'deki Durak Jandarma Karakolu\'nda, dün saat 10.30\'da yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında jandarma karokulunun geçen yıl 9 Ekim\'de bombalı araç saldırısına uğradığı, yaşanan bu saldırıda 10 askerin şehit olduğu, 6 sivilin de hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Durak yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulama sırasında, Şemdinli\'den Yüksekova\'ya giden Çetin Başer kontrolündeki 31 TK 906 plakalı aracın, kontrol için sıraya girdiği anlatıldı. Jandarma ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymadığı için ateş açtığı aracın kontrolden çıkarak, TIR\'a çarptığı ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan açıklama, şöyle:

\"Şemdinli İlçesi Üzümkıran Yerleşkesi yol ayrımında bulunan, terörle ve kaçakçılıkla mücadelede en etkin noktalardan biri olan, ayrıca bölücü terör örgütünün 09.10.2016 günü bombalı araç saldırısı sonucunda 10 askeri personelin şehit olduğu ve 6 sivil vatandaşımızın da hayatını kaybettiği olayın yaşandığı yer olan, Durak Yol Kontrol ve Arama noktasında yapılan uygulama esnasında;Şemdinli istikametinden Yüksekova istikametine gitmek üzere seyir halinde bulunan ve sürücülüğünü Çetin Başer isimli şahsın yapmış olduğu, 31 TK 906 plakalı Nissan marka araç, öncelikle şahıs ve araç kontrolü için yol üzerinde bekleyen diğer araçların bulunduğu sıraya girmiş, sıranın kendisine gelmesi esnasında ise yol kontrol ve arama noktasının ilk girişinde bulunan görevli personelin hemen önünden telaşlı ve panik halinde bulunduğu bölgeden hızlı bir şekilde geri dönerek yüksek hızla Şemdinli istikametine doğru kaçmaya başlamıştır.Bu durum üzerine yol kontrol ve arama noktasındaki görevli personel, öncelikle kaçan şüpheli araca birkaç kez bağırarak \'DUR\' ihtarında bulunmuş, tüm ikazlara rağmen şüpheli araç kaçmaya devam etmiştir. Görevli personel bu durum üzerine, üzerinde bulunan ateşli silah ile öncelikle havaya dört kez uyarı atışında bulunmuş ve aracı durdurmaya çalışmış ancak şahsın çok hızlı bir şekilde kaçması, kaçan şahsın bölücü terör örgütü mensubu ve bombalı araç olabilme ihtimaline karşın aracın ilerleyebilmesini engellemek maksadıyla, önce aracın sağına ve soluna birer kez, devamında ise tekerlerine doğru iki kez ateş etmiştir. Ancak şüpheli araç hiçbir şekilde durmayarak kaçmaya devam etmiştir.31 TK 906 plakalı Nissan marka şüpheli araç, yol kontrol ve arama noktasının yaklaşık 300 metre ilerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeritten gelen tıra çarpmış, meydana gelen trafik kazası sonucunda hem aracın kullanılamaz hale gelmesi, hem de sürücünün yaralanması sebebiyle şüpheli araç durmak zorunda kalmıştır. Devamında araçta yapılan kontrolde kaçan araç sürücüsünün Çetin Başer, yanında bulunan şahsın ise, Kerim Zerender olduğu tespit edilmiştir. Şahıslardan yaralı olan Çetin Başer 112 acil servis ile Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak şahıs hastaneye giderken hayatını kaybetmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu tespit edilecektir. Araçta yapılan kontrolde, aracın alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan 85 kg Al Fakher marka kaçak nargile tütünü tespit edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"