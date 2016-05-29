T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tahrip gücü yüksek olduğu düşünülen bombayı kontrollü olarak patlattı

29 Mayıs 2016 04:52

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde PKK’lılarca yol kenarına tuzaklanan bomba, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi. Jandarma ekiplerinin dikkati olası bir facianın önüne geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarıkamış-Karakurt arasında yol kontrolleri yapan jandarma ekipleri, Kekliğin Deresi mevkiinde yol kenarında kablo uçları görünce hemen güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.  Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tahrip gücü yüksek olduğu düşünülen bombayı kontrollü olarak patlattı. Patlamada oluşan çukur ise dikkat çekti. Daha sonra trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede karayolundan geçen araçlara ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

ETİKETLER

KarsSarıkamışBombalı tuzakBomba imha ekipleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24