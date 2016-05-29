Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde PKK’lılarca yol kenarına tuzaklanan bomba, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi. Jandarma ekiplerinin dikkati olası bir facianın önüne geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarıkamış-Karakurt arasında yol kontrolleri yapan jandarma ekipleri, Kekliğin Deresi mevkiinde yol kenarında kablo uçları görünce hemen güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tahrip gücü yüksek olduğu düşünülen bombayı kontrollü olarak patlattı. Patlamada oluşan çukur ise dikkat çekti. Daha sonra trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede karayolundan geçen araçlara ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.