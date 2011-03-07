-JANDARMA'DAN ARAZİ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, ''Komutanlığa tahsisli Zekeriyaköy'de TOKİ'ye devredilen veya ileride devri planlanan herhangi bir arazinin bulunmadığını, Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığının halen bulunduğu bölgede faaliyetine devam ettiğini'' bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen bilgi notunda, bir basın yayın organında 6 Mart 2011 tarihinde çıkan ''İstanbul Zekeriyaköy'de jandarma karakolu ve etrafındaki 500 dönümlük arsanın 225 milyon 370 bin lira karşılığında TOKİ'ye devredildiği'' şeklindeki haberin düzeltilmesinde yarar görüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli Zekeriyaköy'de TOKİ'ye devredilen veya ileride devri planlanan herhangi bir arazinin bulunmadığı, Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığının halen bulunduğu bölgede faaliyetine devam ettiği kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur'' ifadesine yer verildi.