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Jandarmadan uyuşturucu uygulaması

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde düzenlenen uygulamada 8 kişi gözaltına alındı

14 Ocak 2018 13:42

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı\'nın kent genelinde düzenlenen uygulamada 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik 13 noktada uygulama yaptı. Uygulamada 3 bin 406 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, bin 332 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlara toplam 21 bin 145 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 378 gram esrar, 204 gram kenevir tohumu, 2 gram bonzai, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 1\'i tutuklandı. Jandarmadan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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