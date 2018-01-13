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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sait KUZU/TEMRE (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

13 Ocak 2018 22:08

Sait KUZU/TEMRE (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Terme ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Terme ilçesi Akçakara Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ile tarihi eser olduğu değerlendiren kama ele geçirildi.
Jandarma evsahibi A.C.\'yi gözaltına aldı. 

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