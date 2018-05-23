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JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği operasyonda 40 kilogram bonzai ele geçirildi

23 Mayıs 2018 12:37

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA 
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane\'de düzenlediği operasyonda 40 kilogram bonzai ele geçirildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yasadışı yollarla getirdikleri bonzai hammaddesini işleyerek İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde şüphelilerin Kağıthane\'deki evine operasyon düzenledi. Baskında, 40 kilogram bonzai, 2 kilogram bonzai hammaddesi ile hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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(JANDARMA KAMERASI)
-Baskın anı
-Ele geçen uyuşturucu maddeler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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