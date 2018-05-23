JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane\'de düzenlediği operasyonda 40 kilogram bonzai ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yasadışı yollarla getirdikleri bonzai hammaddesini işleyerek İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde şüphelilerin Kağıthane\'deki evine operasyon düzenledi. Baskında, 40 kilogram bonzai, 2 kilogram bonzai hammaddesi ile hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
--------------------------
(JANDARMA KAMERASI)
-Baskın anı
-Ele geçen uyuşturucu maddeler