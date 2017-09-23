Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Tayip Köyü yakınlarında hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Arazide 131 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 kilo 300 gram esrar, sentetik 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca mermisi, ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden H.B, E.A, Ç.F. tutuklanırken, İ.Y. ve T.G. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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