Jandarmadan terör operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ve DHKP-C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. Torbalı, Bayındır ve Menemen ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda terör örgütlerini sosyal medyada övücü paylaşımlar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişinin arandığı belirtilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü ifade edildi.



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