Jandarmadan silah operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu\'nda bir otomobilin bagajında 47 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Beyoğlu\'nda yaşayan A.G. ve L.Ö. isimli kişilerin ellerinde çok sayıda tabanca bulundurdukları ihbarı üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin sevkiyat yapacağı gün de jandarma otomobile operasyon düzenledi. Baskında, aracın bagajında 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.G. ile L.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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