T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karısını döven koca, öldürmedi diye serbest bırakıldı!

Fethiye'de 7 aylık hamile bir kadın koca dayağıyla hastanelik oldu. İddiaya göre vücudunda iz ya da morluk olmasın diye soğuk suyun altında darp edildi

10 Mayıs 2012 15:44

Birçok hemcinsi gibi, o da kendisine uygulanan şiddetin karşısında duramadı. Kendini de karnındaki bebeği de koruyamadı. Eşi tarafından dövülen hamile kadın, bebeğini düşürme riski taşıyor.

Fethiye'de yaşayan Özlem Çetin daha önce de defalarca şiddete maruz kalmıştı. Eşi İbrahim Çetin'i karnındaki 7 aylık bebek de durduramadı, yine dövdü.

Kendilerince alınan o önlemler işe yaramadı. Odaya kapatılan, cep telefonu elinden alınan genç kadın, bir başka telefon sayesinde jandarmaya ulaştı. Jandarma eve geldiğinde yarı baygındı.

7 aylık hamile Özlem Çetin düşük riski sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi İbrahim Çetin ise gözaltına alındı. Ama sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Genç kadın ve ailesi bu duruma tepki gösterdi.

Genç kadın, "Jandarma 'ölmediniz siz, o yüzden serbest bıraktık' diyor. Öldükten sonra mı hesabı soruluyor? 7 aylık hamileye bunu yapan yarın bir gün neler yapar, biliyor musunuz?" diye sordu.

Genç kadın sözlerine, "Daha müşahadeden çıkmadan, hayati riskim belli olmadan adam salınıyorsa, kanunlar kendi sorununu kendin çöz anlamına getiriyor" diye devam etti.

ETİKETLER

fethiyejandarmaşiddetkadına şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24