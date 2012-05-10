Karısını döven koca, öldürmedi diye serbest bırakıldı!

Birçok hemcinsi gibi, o da kendisine uygulanan şiddetin karşısında duramadı. Kendini de karnındaki bebeği de koruyamadı. Eşi tarafından dövülen hamile kadın, bebeğini düşürme riski taşıyor.

Fethiye'de yaşayan Özlem Çetin daha önce de defalarca şiddete maruz kalmıştı. Eşi İbrahim Çetin'i karnındaki 7 aylık bebek de durduramadı, yine dövdü.

Kendilerince alınan o önlemler işe yaramadı. Odaya kapatılan, cep telefonu elinden alınan genç kadın, bir başka telefon sayesinde jandarmaya ulaştı. Jandarma eve geldiğinde yarı baygındı.

7 aylık hamile Özlem Çetin düşük riski sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi İbrahim Çetin ise gözaltına alındı. Ama sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Genç kadın ve ailesi bu duruma tepki gösterdi.

Genç kadın, "Jandarma 'ölmediniz siz, o yüzden serbest bıraktık' diyor. Öldükten sonra mı hesabı soruluyor? 7 aylık hamileye bunu yapan yarın bir gün neler yapar, biliyor musunuz?" diye sordu.

Genç kadın sözlerine, "Daha müşahadeden çıkmadan, hayati riskim belli olmadan adam salınıyorsa, kanunlar kendi sorununu kendin çöz anlamına getiriyor" diye devam etti.